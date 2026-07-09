Los retrasos persisten en los AVE entre Madrid y Ourense: "Ya no sé ni por qué me empeño en bajar en tren"

Numerosos pasajeros esperan en la estación de Madrid-Chamartín la salida de los trenes con destino a Galicia, entre largas colas y nuevos retrasos que continúan.

Los problemas ferroviarios entre Madrid y Ourense continúan este jueves. En la segunda jornada después de la incidencia registrada en O Irixo este miércoles, que provocó importantes retrasos y alteró la circulación ferroviaria en Galicia, los viajeros siguen viendo cómo sus trenes acumulan retrasos y que la normalidad aún está lejos de recuperarse.

Los pasajeros del AVLO 4405 con destino Ourense, cuya salida estaba prevista para las 20.23 horas, recibieron un mensaje de Renfe informando de un retraso inicial de aproximadamente 30 minutos.

Te informamos de un cambio relacionado con tu billete Renfe a Ourense para el viaje del 09/07/2026 Debido a una incidencia operativa, tu tren AVLO 4405 va a registrar una demora de aproximadamente 30 minutos en la salida. Por favor, presta atención a las indicaciones de nuestro personal, megafonía y pantallas informativas de la estación. Disculpa las molestias. Consulta el detalle actualizado de tu viaje en los canales oficiales de Renfe.

Sin embargo, varios viajeros aseguran que la situación en la estación era de incertidumbre, ya que el tren permanecía estacionado en el andén sin permitir el embarque de los pasajeros.

Los viajeros denuncian falta de información

Los afectados lamentan que, más allá del mensaje automático enviado por Renfe, no se les haya facilitado una explicación concreta sobre el motivo del retraso.

"No dan explicación. Creo que el tren está aparcado, pero debe haber algún problema porque no nos dejan subir", señalaba uno de los viajeros mientras esperaba en la estación.

Explican que, aunque el aviso oficial hablaba de una demora de media hora, la información que recibía del personal era contradictoria. "En teoría salimos a las 20.53, pero los trabajadores de ADIF nos comentan que no debería tardar mucho más en salir. La realidad es otra distinta", indicaba.

La incidencia del miércoles sigue afectando a la circulación

Todavía está en el aire que las consecuencias del incidente registrado el miércoles en O Irixo todavía condicionan el servicio ferroviario. La avería impide que varios trenes procedentes de A Coruña pudieran realizar sus recorridos habituales, lo que habría reducido la disponibilidad de unidades para operar este jueves.

"Nos dicen que con la incidencia de ayer hubo mucho tren que no bajó desde Coruña y ahora hay menos unidades", comenta uno de los afectados.

Mientras tanto, las demoras siguen acumulándose en las conexiones ferroviarias entre Galicia y Madrid, prolongando una situación que comenzó el miércoles y que continúa afectando a cientos de pasajeros en la segunda jornada consecutiva de incidencias.