Un proyecto pretende mejorar la adaptación climática de los mayores y colectivos vulnerables

El campus de Ourense acogió este martes el arranque de Activ-N, un proyecto europeo pionero que busca reforzar la resiliencia climática de las comunidades más vulnerables del Arco Atlántico. Con un presupuesto de 2,88 millones de euros (cofinanciados con fondos Feder) la iniciativa reúne a 20 entidades de España, Irlanda, Portugal y Francia.

Su objetivo principal es proteger frente a fenómenos extremos -como inundaciones, sequías o incendios forestales- a colectivos de especial riesgo: personas mayores, dependientes o residentes en zonas rurales con exclusión digital. Para ello, el proyecto fusiona por primera vez la inclusión social con la gestión de riesgos ambientales, apoyándose en innovadores sistemas de teleasistencia, herramientas digitales de alerta temprana y la mejora de los servicios sociales y de protección civil.

La gran innovación de Activ-N radica en su cambio de paradigma. El proyecto abandona la visión puramente asistencial para convertir a las personas vulnerables en protagonistas activos. Lejos de ser meros sujetos pasivos que solo reciben monitorización, estas comunidades participarán directamente en la toma de decisiones y en la creación de estrategias preventivas, aportando su valioso conocimiento del territorio.

Durante sus dos años y medio de duración, la UVigo asumirá la coordinación científica y estratégica, consolidando al campus de Ourense como un referente europeo en la intersección entre innovación social, resiliencia climática y gobernanza inclusiva.