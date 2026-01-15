INCREMENTO EN LAS CONTRIBUCIONES
El PSOE alerta a los retornados de un recorte en las pensiones alemanas
La secretaría provincial de emigraciones del PSOE en Ourense ha alertado a los retornados de Alemania que las pensiones de jubilación y viudedad que perciben desde el país teutón van a sufrir un recorte desde este mes de enero.
La causa, según indica la socialista Teresa Barge, responsable de este área, es que “aumentan as contribucións ao seguro médico e ao seguro de dependencia das chamadas Krankenkassen, as aseguradoras que garanten ter asistencia sanitaria e prestación de dependencia en España”, motivo por el cual calcula que las pensiones sufrirán una reducción de “entre un 3 e un 4% mensual e a aseguradora máis importante, a AOK, sobe a contribución dun 13 a un 17,5 %”.
La formación socialista decidía hacer esta advertencia después de ser informados de que “moitos retornados xa recibiron cartas informativas das Krankenkassen advertíndolles desta nova situación”, y “pode ser que algúns retornados non vexan o cambio ata a pensión de marzo”, indicaba Teresa Barge.
