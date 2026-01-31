IRREGULARIDADES DETECTADAS
PP y BNG urgen a tomar medidas contra la discoteca Desorden
TRAS EL ANUNCIO DE DESALOJO
La agrupación municipal socialista ha alertado que trasladar la actividad de la agrupación vecinal Miño de la calle Doctor Marañón a la Casa da Maxia “pon en risco a súa actividade social, e a atención ás persoas vulnerables”, puesto que “o novo emprazamento non é accesible, non favorece a participación da veciñanza, terá menos afluencia de persoas e carece de espazos adecuados para reunións e asambleas”.
É un novo paso da estratexia de Gonzalo Jácome para silenciar, ningunear e debilitar ás entidades veciñais"
El Concello daba orden la semana pasada de dejar de pagar los alquileres de los bajos que actualmente ocupan las asociaciones vecinales Miño y As Burgas, trasladando a ambas a la Casa da Maxia bajo el argumento del ahorro, una decisión que el PSOE tilda de “un novo paso da estratexia de Gonzalo Jácome para silenciar, ningunear e debilitar ás entidades veciñais”, señalan los ediles socialistas.
Para el PSOE, esta acción se une “á supresión de cursos e actividades, o desmantelamento da Oficina de Información Cidadá e ós ataques persoais a representantes veciñais”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
IRREGULARIDADES DETECTADAS
PP y BNG urgen a tomar medidas contra la discoteca Desorden
TRAS EL ANUNCIO DE DESALOJO
El PSOE alerta del "riesgo" de trasladar la Agrupación Vecinal Miño
PLENO DE LA DIPUTACIÓN
Apoyo unánime al campo y adiós mudo de Jácome
Lo último
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
REUNIÓN CON AEVER
A Xunta redobla o seu apoio ao tecido do comercio local de Verín
RECUPERAR EL EDIFICIO
Bande impulsa la rectoral para dinamizar el turismo
MANTENER VIVA LA TRADICIÓN
Galería | Comadres y Compadres protagonistas en A Gudiña