El PSOE alerta del "riesgo" de trasladar la Agrupación Vecinal Miño

Natalia González y Alba Iglesias visitan la Casa da Maxia con integrantes de la Agrupación Miño

La agrupación municipal socialista ha alertado que trasladar la actividad de la agrupación vecinal Miño de la calle Doctor Marañón a la Casa da Maxia “pon en risco a súa actividade social, e a atención ás persoas vulnerables”, puesto que “o novo emprazamento non é accesible, non favorece a participación da veciñanza, terá menos afluencia de persoas e carece de espazos adecuados para reunións e asambleas”.

É un novo paso da estratexia de Gonzalo Jácome para silenciar, ningunear e debilitar ás entidades veciñais"

El Concello daba orden la semana pasada de dejar de pagar los alquileres de los bajos que actualmente ocupan las asociaciones vecinales Miño y As Burgas, trasladando a ambas a la Casa da Maxia bajo el argumento del ahorro, una decisión que el PSOE tilda de “un novo paso da estratexia de Gonzalo Jácome para silenciar, ningunear e debilitar ás entidades veciñais”, señalan los ediles socialistas.

Para el PSOE, esta acción se une “á supresión de cursos e actividades, o desmantelamento da Oficina de Información Cidadá e ós ataques persoais a representantes veciñais”.