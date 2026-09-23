AGUA Y TERRITORIO
PSOE y BNG piden una nueva gestión del agua en Ourense
AGUA Y TERRITORIO
Un plan provincial que gestione desde la Diputación el abastecimiento del agua, y un reparto más justo del canon a pagar por este servicio son las propuestas que defenderán BNG y PSOE en el próximo pleno provincial.
É necesario novo financiamento e cooperación que permita resolver os problemas de abastecemento
La formación nacionalista aboga por una estrategia que contemplen un horizonte a varios años para que los Concellos puedan conocer las prioridades, los recursos de los que dispondrán y los plazos de ejecución de las obras, además de contar con dotación suficiente. En palabras del diputado provincial Xose Manuel Puga, se intenta establecer “unha fórmula de financiamento e cooperación técnica que permita resolver de maneira definitiva os problemas de abastecemento” que han vivido varios concellos.
Por parte de los socialistas, esperan introducir cambios en la normativa que fija el canon del agua para que el 50 % de lo recaudado en cada municipio regrese en forma de inversiones al mismo territorio donde se generó, según señalaba el portavoz Álvaro Vila. La moción socialista también plantea destinar un 30 % del canon a un mecanismo de solidaridad territorial, enfocado en concellos con grandes necesidades de infraestructuras.
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