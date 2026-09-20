Vídeo | Una fuerte salida de agua revienta la persiana de un bajo e inunda una calle de Ourense

Una impresionante salida de agua ha provocado una inundación en la calle Serra Martiñá de Ourense, a la altura del número 33. Un vídeo grabado a las 7:30 horas de este domingo recoge el momento en el que una gran cantidad de agua sale con fuerza del interior de un bajo y se extiende por la vía pública.

La presión del agua es tal que llega a reventar la persiana del inmueble, dejando paso a un caudal que se precipita hacia la calle. Las imágenes muestran la intensidad de la salida de agua y cómo esta se acumula en el entorno del edificio, que no llega a desplazarse hacia delante por la pendiente de la propia calle hacia el parque de las zapatillas, próximo a las vías del tren.

Por el momento, se desconocen las causas que han originado esta fuerte salida de agua, así como el alcance de los daños materiales que haya podido ocasionar en el local y su entorno.