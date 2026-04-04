El PSOE cree que la estrategia antiincendios está”caducada”
ANTE LA FALTA DE PLADIGA
Los socialistas critican los retrasos en la aprobación del Pladiga, que marcará la forma de prevenir nuevos episodios de incendios
La diputada ourensana Carmen Rodríguez Dacosta considera que la Xunta de Galicia afronta el verano con una estrategia antiincendios “caducada”, puesto que el Plan de prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) aún no está aprobado, si bien la administración autonómica presentó el borrador de 2026 a finales del pasado marzo.
Os expertos xa advertiron de que viñan incendios de quinta e sexta xeración, fora de toda capacidade de extinción"
“Os expertos xa advertiron de que viñan incendios de quinta e sexta xeración, fora de toda capacidade de extinción. E a Xunta seguiu apostando só por un sistema de reacción”, indicó Dacosta mientras insistía en que “en Galicia sufrimos de falta de prevención crónica” en materia de incendios.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
24 HORAS PARA ALQUILAR
El reto de alquilar un piso en Ourense: “Hay anuncios que no duran ni un día”