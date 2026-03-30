Extinguido un incendio en Calvos de Randín que afectó al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés
La Consellería de Medio Rural ha informado de que un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, que afectó al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, ha sido extinguido. En un comunicado, la Xunta ha subrayado que el fuego, que se registró en la parroquia de Randín, se dio por extinguido desde pasadas las 19.40 horas de este domingo.
Las llamas se iniciaron minutos antes de las 18.30 horas y afectó a una superficie de 0,06 hectáreas, todas arboladas, dentro de dicho parque natural. Por ello fue necesaria la intervención de un agente, dos brigadas y una motobomba.
La Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085 al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe también un teléfono gratis y anónimo para denunciar cualquier actividad presuntamente delictiva incendiaria: 900 815 085.
También te puede interesar
TRADICIÓN GALLEGA
Dos vecinos de la comarca de A Limia mantienen vivas las corozas
ADMITE LOS HECHOS
Condenado por cuatro focos de fuego en Calvos: “No estaba bien”
PEDRAS DUN OUTEIRO
O Castelo da Piconha, un enclave sobre a pedra
Lo último
GOLPEÓ UNA SEÑAL
Un herido al salirse de la vía en Arcos, Vilamartín de Valdeorras
PROHIBIDO EL SOBREVUELO
España cierra su espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán