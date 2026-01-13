El PSOE pide un plan para aparcar y un proyecto para la Alameda

El PSOE reclamará en el pleno la puesta en marcha de un plan extraordinario de aparcamiento y movilidad para frenar el “desconcerto” viario que vive la ciudad. La portavoz del PSOE, Natalia González, ha calificado la situación actual de “caos circulatorio evidente”, agravado por la “tormenta perfecta” que ha supuesto la entrada en vigor de la Zona de Baixas Emisións y la reciente eliminación de la ORA sin alternativas planificadas.

En paralelo, el PSOE ha exigido que se comience a diseñar el plan para recuperar la Alameda, denunciando que el alcalde mantiene este espacio histórico “secuestrado pola mala planificación”. González acusó al regidor de utilizar el parque como “arma populista” para atacar a los placeros del Mercado de Abastos y de no tener interés real en su recuperación patrimonial tras siete años de gobierno. “A Jácome non lle importa a Alameda, o único que quere é facer negocio”, sentenció.