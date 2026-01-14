El PSOE reclama el soterramiento de Otero Pedrayo

El PSdeG-PSOE ha reclamado recuperar el proyecto de soterramiento de la avenida Otero Pedrayo frente a lo que considera “parches” impulsados por la Xunta de Galicia y el Concello. Los socialistas critican que el reciente convenio de 340.000 euros firmado entre ambas administraciones para crear un refugio climático con arbolado y nuevos pavimentos en la zona cierre durante años la posibilidad de acometer esta histórica reclamación en Ourense.

El portavoz del Grupo Provincial Socialista, Álvaro Vila, presentó en la propia avenida una moción que se debatirá en el próximo pleno provincial. En ella se exige retomar el soterramiento de esta vía para eliminar la barrera urbana que separa el Campus Auga y favorecer su integración.

Vila reprochó que se venda como una gran inversión “unha actuación limitada”. En este sentido, instó al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y al presidente de la Diputación, Luis Menor, a “non conformarse con migallas” y a liderar una reivindicación conjunta que beneficie al conjunto de la ciudadanía. El portavoz socialista subrayó que mientras otras ciudades avanzan hacia la pacificación del tráfico y la integración de sus campus, Ourense sigue anclada en medidas provisionales que condicionan su futuro urbano.

La moción recuerda el compromiso expresado en 2023 por la Diputación para apoyar el proyecto de soterramiento. Por ello, el PSdeG propone ratificar ese compromiso, impulsar los estudios técnicos necesarios, exigir a la Xunta una financiación firme y crear una comisión interinstitucional con Concello, Diputación, Xunta y UVigo que fije un calendario concreto.

El soterramiento de la avenida Otero Pedrayo es una reivindicación histórica en Ourense desde los años noventa y permitiría transformar unos 800 metros en un bulevar peatonal, mejorando la calidad de vida y la movilidad en una zona estratégica de la ciudad.