El pueblo gitano pide el fin de la discriminación en Ourense

El Centro Cívico de A Cuña acogió este miércoles la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada marcada por la reivindicación, la memoria y la puesta en valor de una cultura con siglos de historia en la Península. El acto sirvió como espacio de encuentro y visibilidad para una comunidad que, pese a los avances, sigue denunciando discriminación

“Hoy es un día para compartir nuestra cultura y también para recordar de dónde venimos”, explicó Gerson Jiménez, uno de los asistentes, quien subrayó el carácter simbólico de la fecha, vinculada al primer congreso mundial gitano y al reconocimiento de su bandera e himno. “Es también una forma de luchar contra prejuicios. Seguimos aquí, formamos parte de la historia de este país”, añadió.

Durante la jornada se leyeron manifiestos, entre ellos un comunicado en el que se reclamó que la igualdad y la no discriminación del pueblo gitano queden plenamente garantizadas y protegidas por la legislación estatal. También se interpretó su himno y se programaron actuaciones culturales.

Para Gabriel Montoya, la realidad ha cambiado, pero no del todo. “Sigue habiendo mucho racismo, aunque no tanto como antes. Lo pasábamos muy mal”, señaló. Lo ejemplifica de esta manera: “Antes podían estar gitanos tranquilamente al lado de un río y la policía ir, tirarles el café y aporrearles. Eso ya no pasa”, explica. Sin embargo, advirtió de que la discriminación persiste en ámbitos clave como el acceso al empleo o la vivienda.

De esta manera, la conmemoración abordó esa doble dimensión. Por un lado, una cultura viva que se celebra, pero también unas reclamaciones que todavía continúan. “Es un día para dar voz a lo que normalmente no se escucha”, resumió Jiménez.