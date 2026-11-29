Noa Presas comparte un vermú y unas cervezas con amigos. María Fernández y Carmen Rodríguez disfrutan de un vermú. La candidata popular Ana Belén Vázquez, segunda por la derecha, disfruta del pulpo en compañía de amigos y familiares.

Ni mítines, ni actos electorales, ni agendas marcadas por el reloj. Después de quince días recorriendo la provincia en busca del voto de los ourensanos, la jornada de reflexión permitió a los candidatos bajar el ritmo y recuperar algunos de los pequeños placeres de la vida cotidiana. Hubo tiempo para desayunar sin prisas, disfrutar de una ración de pulpo o compartir un vermú entre amigos. Todo ello a la espera de que hoy sean los ciudadanos quienes tengan la última palabra.

La cabeza de lista del PP al Congreso, Ana Belén Vázquez, escogió su Bande natal para desconectar de la campaña. La popular aprovechó la jornada para visitar la feria de la localidad y degustar una ración de pulpo en compañía de sus amigos y familiares.

Los socialistas, con la candidata al Congreso, Carmen Rodríguez Dacosta, y la aspirante al Senado, María Fernández Ojea, al frente, eligieron el corazón de la ciudad. Los integrantes de la candidatura compartieron un vermú a mediodía en la Plaza Mayor para poner el broche a dos semanas de intensa actividad electoral.

También apostó por el vermú y las cañas la candidata del BNG al Congreso, Noa Presas, que reservó la jornada del sábado para reencontrarse con sus amigos en pleno centro de la urbe y disfrutar de un ambiente alejado de la actividad política.

Prensa y literatura

Más casero fue el arranque de la jornada del presidente provincial del Partido Popular, Luis Menor, que disfrutó en Pereiro de Aguiar de un tranquilo desayuno con su mujer, repasando las noticias del día en La Región. También hubo hueco para la literatura en la agenda de los populares. El cabeza de lista al Senado, Miguel Ángel Santalices, pasó la mañana entre amigos en O Carballiño, donde cambió los actos electorales por una cita literaria en la que compartió la alegría de Iris Darriba Quesada al recibir un premio de microrrelatos