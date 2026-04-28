Puñetazos, dientes rotos y cuatro años de cárcel en juego por una reyerta nocturna

El altercado comenzó con una fuerte discusión entre dos mujeres, María M.E. (24 años) y Joyce P.H. (27 años), quienes terminaron agrediéndose mutuamente. Joyce tiró del pelo a María y la golpeó contra el suelo, a lo que esta respondió con varias patadas. A consecuencia de la riña, ambas sufrieron heridas de carácter leve, como un traumatismo craneoencefálico y hematomas.

El episodio más grave se produjo justo después, cuando Héctor H.R. trató de intervenir para separar a las chicas -conocía a una de ellas-. En ese instante irrumpió en escena el tercer acusado, Fernando Antonio R.N. (36 años), quien, sin mediar palabra, le asestó varios puñetazos directos al rostro, según el denuciante.

Pérdida de dientes y cicatriz

La brutalidad de los golpes causó al mediador un severo traumatismo bucal: sufrió la fractura de un incisivo y necrosis pulpar, viéndose obligado a someterse a cirugía, endodoncias y diez días de baja laboral. Además, el ataque le ha dejado secuelas permanentes, como la pérdida parcial de un diente y una cicatriz queloide en el labio.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía y la Acusación Particular solicitan para Fernando Antonio cuatro años de prisión por un delito de lesiones agravadas, descartando su expulsión del país al ser residente de larga duración. Para las dos jóvenes implicadas en la riña inicial, piden una multa.

Solicita 15.000 euros por los daños físicos y morales

La mayor controversia de las dos partes acusadoras se centra en la responsabilidad civil, ya que mientras el Ministerio Público pide que se indemnice a la víctima principal con 2.925 euros, la acusación particular que ejerce la letrada Karen Daniela Abad eleva la reclamación a 15.167,67 euros, alegando importantes secuelas, perjuicio estético, daño moral y gastos médicos derivados de los tratamientos odontológicos.