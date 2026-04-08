Juzgan una pelea en A Valenzá que comenzó por unos petardos

La fiesta había acabado en A Valenzá (Barbadás) el 12 de junio de 2022 cuando comenzó una discusión a consecuencia del lanzamiento de unos petardos. Según explicó una mujer este martes en el Penal 2, esa madrugada se dirigían de vuelta a casa y ella le dijo a unos jóvenes que estaban tirando petardos si no había otro sitio para hacerlo. Este fue el detonante que terminó con Yago F.B. y David C. J. sentados este martes en el banquillo de los acusados de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense.

La Fiscalía sostiene que a raíz de ello se enzarzaron con empujones y puñetazos. De hecho, la mujer contó que Yago le asestó un puñetazo en la cara, alcanzando su ojo izquierdo, lo que le ocasionó una contusión ocular que tardó diez días en curar. Por su parte, Yago también sufrió lesiones.

La peor parte se la llevó David. En su caso, sufrió la fractura de la tibia, por lo que tuvo que ser operado. Tardó en curarse de esta lesión 185 días.

La fiscal interesó este martes que Yago F.B. sea condenado a un año de prisión por un delito menos grave de lesiones y a una multa de 420 euros por uno leve de lesiones. Por este último delito también pide la condena de David C.J., solicitando en su caso el pago de una multa de 540 euros. Además, pide que Yago indemnice a David con 12.270 euros y David a Yago con 605. Ahora será la jueza la que decida.