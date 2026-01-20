Purga en las Xuventudes Socialistas de Ourense: “O cese é unha vinganza”

La guerra civil en el socialismo gallego se cobró este fin de semana una nueva pieza. Borja López, coordinador provincial de las Xuventudes Socialistas de Ourense desde febrero de 2025 y hasta este fin de semana pasado, rompió ayer su silencio tras ser relevado de su cargo en una asamblea extraordinaria que él mismo califica como una vendetta política. López vincula su destitución a una operación de castigo por su alineamiento con el sector crítico del partido, específicamente con el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, otro de los damnificados por la ofensiva de la dirección gallega.

El exdirigente asegura que su salida se produce en un contexto de “profunda crise interna” que ha sido aprovechada con “claro oportunismo político” para ajustar cuentas personales. López es tajante al negar que existan motivos orgánicos reales para su cese, señalando que se marcha “coa cabeza ben alta” y sin haber recibido “nin unha soa crítica formal” a su gestión durante todo el mandato.

El pasado diciembre, López firmó junto a Valcárcel un manifiesto contra la cúpula del PSdeG por el “Caso Tomé” (Lugo), bajo la premisa de que “quien ralentiza investigaciones es cómplice”. Días después, cuando Valcárcel fue denunciado en el canal interno por acoso laboral en Barbadás, los rivales de López le exigieron la misma contundencia.

Al no condenar a su aliado político, se activó la maquinaria para su relevo. Ante esto, López se defiende denunciando la construcción de un “relato falso” que busca señalarle como cómplice de acoso, algo que niega de manera “rotunda e inequívoca”.

Para el exlíder juvenil, se está intentando meter todo en el mismo saco para justificar una purga. “Non todo é o mesmo nin pode tratarse como tal”, argumenta López, insistiendo en que “o acoso sexual e o acoso laboral responden a marcos legais distintos”.

López lamenta profundamente que se utilice a las víctimas como “ferramentas de revancha o vinganza política interna” , y sostiene que equiparar la gravedad de los delitos sexuales imputados a otros cargos del partido con la situación administrativa y laboral de Barbadás solo contribuye a “banalizar situacións moi graves” para generar confusión.

Asamblea con recado

La asamblea del sábado eligió a Alejandro Destar, natural de Barbadás, como nuevo líder con un 84% de apoyo. Sin embargo, Borja López lanzó un recado sobre este cambio. A su juicio, esta operación no busca mejorar la organización, sino “optar por perfís máis cómodos, con menor autonomía de criterio, que tenden a gardar silencio cando a sociedade demanda unha actitude máis activa”. López describe las dinámicas que han forzado su salida como “profundamente tóxicas” y reproduciendo vivicios de la vieja política, “como a incorporación de familiares e amizades que non comparten o ideario socialista e que non buscan fortalecer o proxecto político, senón para asegurar apoios en procesos orgánicos.

Borja López se despide con un pronóstico sombrío para el partido en Ourense. Advierte que centrarse en estas “dinámicas autodestrutivas” y en las “liortas internas” aleja al PSOE de su objetivo de gobernar.