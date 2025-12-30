Concejalas de Barbadás aclaran que la víctima sufrió intimidación y coacción de Valcárcel y no acoso laboral

Las concejalas socialistas de Barbadás, han rectificado que la supuesta víctima sufrió un "trato intimidatorio y coacciones", por parte del alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, y no acoso laboral. Por su parte, el regidor, ahora en el grupo de no adscritos, ha avanzado una posible denuncia al partido tras las alegaciones.

Así lo han trasladado en un pleno extraordinario tenso celebrado este martes en el Ayuntamiento de Barbadás, en el que se ha dado cuenta de las bajas de Valcárcel y el concejal y ahora segundo teniente de alcalde José Morgade del PSdeG, así como de las bajas de las cinco concejalas socialistas del grupo de gobierno, y de la restructuración de las áreas de gobierno.

Asimismo, las cinco concejalas socialistas han recalcado que, en agosto de 2024, cuando la víctima alertó de acoso sexual por parte de otro concejal, "no se tomaron las medidas adecuadas" y "la intervención directa contra el acosador se demoró", y han adelantado que la víctima "tomará decisiones judiciales cuando esté preparada".

Por su parte, el regidor ha señalado que, en el momento de los hechos, "pidió y consigió" la dimisión del concejal en cuestión, antes de conocer la situación "por parte de la prensa, no como en otros casos, en los que transcurrieron tres meses desde tener conocimiento", ha señalado, en relación a las presuntas denuncias contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

En esta línea, Valcárcel ha insistido en que el concejal no fue cesado proque ello "supone que el concejal mantiene su acta", pudiendo así acudir a plenos y demás cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento, "sin exitir una proteccion real de la víctima". Sin embargo, ha subrayado que la dimisión "supone la desaparicion de la vida política del concejal".

"Resulta llamativo la coincidencia de la aparición de varios casos de acoso en Galicia, y todos pertenencen al colectivo que firmó el mismo manifiesto, parece un caso de revancha orgánica", ha añadido el alcalde, que ha negado, además, haber amenazado a las concejalas socialistas con cesarlas para "poder encubrir" el caso de acoso sexual en el municipio.

Intervención de la oposición

Así las cosas, el pleno ha transcurrido con la intervención del resto de partidos en la oposición. Entre ellos, el Partido Popular ha incidido en que se mantendrá como una "oposición responsable" que "no ejercerá una posición restrictiva basada en el bloqueo sistemático".

Tal y como ha trasladado su portavoz en el Ayuntamiento, Consuelo Vispo, populares inciden en el "respeto y solidaridad" con la víctima, así como la "presunción de inocendia" frente a "linchamientos mediáticos o juicios paralelos". "Ambas posiciones son compatibles y necesarias, respetar a quien denuncia y respetar los derechos de quien es señalado", ha añadido.

En esta línea, en respuesta a las acusaciones de la bancada socialista con respecto a la existencia de "pactos encubiertos", Vispo ha recalcado que el PP "tiene autonomía como grupo mayoritario en la oposición". "Que quede muy claro que no hay un pacto encubierto, en ningún momento este partido ha pactado nada con el alcalde", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz local del BNG en Barbadás, Serafín Núñez, ha reiterado que "desde el principio", nacionalistas han solicitado la dimisión del alcalde, y ahora piden "la dimisión de los tres" miembros del gobierno local, Daniel Rey (DO) y José Morgade (no adscrito). En esta línea, el BNG municipal ha acusado al regidor de querer "permanecer en el poder a cualquier precio" y ha afeado que "lo que antes mal gestionaban siete personas", ahora lo gestionen tres.

En esta línea, Núñez, ha criticado que el reparto de las áreas de gobierno es "un despropósito absoluto" y ha calificado a Valcárcel de "tránsfuga socialista". "Cuando no te quieren en una casa, vete. Ustedes representan un futuro gobierno ilegítimo. Ustedes podrían ser el Santos Cerdán, el Ábalos y el Koldo de Barbadás, ese podía ser un planteamiento", ha añadido.

Asimismo, el portavoz de Partido Galego, Ramón Piñeiro, ha solicitado "autocritica" a todos los miembros de la administración municipal. Piñeiro ha recordado que tanto el regidor como las concejalas socialistas "reconocieron la existencia de acoso sexual", pero ha censurado que la situación estuvo "no se gestionó como se debería haber gestionado".

A renglón seguido, Piñeiro ha destacado que se desconoce "el estado de la víctima o la posición del que acosó sexualmente", y ha puesto sobre la mesa, además, la "presunción de inocencia del alcalde". Así las cosas, Partido Galego ha solicitado que se "aclaren los hechos". "El alcalde tiene derecho a no dimitir, no hay cabida a moción de censura porque el PP así lo ha trasladado", ha añadido Piñeiro.

Así las cosas, el ahora teniente de alcalde, Daniel Rey (DO), ha apuntado al portavoz nacionalista, Serafín Núñez, al recordar que en el años 2018 este concejal recibió una denuncia por acoso laboral por parte de otra concejala, y "dos años después", quedó absuelto. "Usted no es nadie para decirnos nada", ha añadido.