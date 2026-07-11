¿Sabe usted que queda menos de un año para que se abran las urnas en los concellos y hay nervios?

¿Sabe usted que queda menos de un año para que se abran las urnas en los concellos? ¿Que en las sedes de los partidos se respira mucho nerviosismo? ¿Que seica hay mucha preocupación entre los miembros por si no salen en la foto? ¿Que hay a alguno al que ya le han informado que no va a figurar en las próximas listas de las municipales? ¿Que seguramente nos esperan muchas sorpresas en las candidaturas? Tic tac

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