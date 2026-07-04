Feijóo presentará en Santiago a los candidatos municipales

Alberto Núñez Feijóo presentará el próximo 18 de julio, en Santiago de Compostela, a los candidatos del Partido Popular para las elecciones municipales de 2027 en las capitales de provincia. El acto, concebido como una puesta en escena nacional del proyecto municipal del PP, reunirá a los aspirantes de toda España en un encuentro que la dirección popular considera clave para activar la maquinaria electoral de cara al próximo año.

La cita se coordinará por la dirección autonómica del PP gallego. El partido quiere aprovechar el peso simbólico de Santiago como capital institucional de Galicia y como uno de los centros políticos del PP en el noroeste, con especial significado para el líder de los populares, además de servir de nuevo aval nacional a la gestión organizativa del partido en Galicia y de su presidente y titular del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda.

Esta semana, la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, trasladó a los medios que el partido ya tiene un “cronograma fijado” para la elección de candidatos a las elecciones de 2027. La regidora destacó que el 18 de julio los aspirantes de las capitales de provincia de toda España se trasladarían a Santiago para un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. acompañados por el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Todo ello en unas declaraciones en las que también se mostró convencida de que, durante las próximas semanas, el PP despejaría “con normalidad” sus candidaturas autonómicas para los comicios que se celebran el próximo año.

Proclamación

El anuncio del acto se produjo en los últimos días, después de que varios dirigentes populares adelantaran que el PP trabaja con un calendario muy definido para la proclamación. Aunque la dirección nacional no ha confirmado públicamente todos los nombres, sí ha dejado claro que el 18 de julio será la fecha y Santiago la sede en la que se oficialicen las candidaturas de las capitales de provincia.

En el ámbito nacional, la única candidatura anunciada de manera explícita por Feijóo es la de Rebeca Pérez en Murcia, presentada durante una junta directiva regional. El líder popular destacó su gestión y la convocó expresamente al acto del día 18. En el resto de ciudades, el partido mantiene la prudencia y evita confirmar nombres hasta la presentación oficial, aunque en muchos casos los aspirantes que se barajan son los mismos que han circulado en la prensa y en los entornos internos del PP.

En Galicia, todo apunta a que el actual alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, repetirá; igual que Elena Candia, alcaldesa de Lugo. En Vigo, Pontevedra y Santiago, salvo sorpresa, los actuales portavoces municipales y presidentes del PP local, Luisa Sánchez, Rafa Domínguez y Borja Verea, serán los candidatos; siendo la opción más probable en Ourense la de Ana Méndez y en A Coruña Miguel Lorenzo.