¿Sabe usted que el Quen Cho Dixo es lo primero que leen muchos a diario?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, rompemos la cuarta pared para agradecer la lealtad de nuestro lectores
¿Sabe usted que es momento de dar un afectuoso saludo a nuestra audiencia? ¿Que durante la entrega del Premio Celanova Casa dos Poetas a O Carrabouxo tuvieron a bien acordarse de esta humilde sección? ¿Que Miguel Santalices dijo que lo primero que leen muchos a diario es al maestro del humor gráfico y al Quen Cho Dixo? ¿Que este ataque de amor propio esperamos que no le atragante el café a ninguno?
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