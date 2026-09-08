¿Sabe usted que el Quen Cho Dixo es lo primero que leen muchos a diario?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, rompemos la cuarta pared para agradecer la lealtad de nuestro lectores

Miguel Santalices en la entrega del Premio Celanova Casa dos Poetas
Miguel Santalices en la entrega del Premio Celanova Casa dos Poetas

¿Sabe usted que es momento de dar un afectuoso saludo a nuestra audiencia? ¿Que durante la entrega del Premio Celanova Casa dos Poetas a O Carrabouxo tuvieron a bien acordarse de esta humilde sección? ¿Que Miguel Santalices dijo que lo primero que leen muchos a diario es al maestro del humor gráfico y al Quen Cho Dixo? ¿Que este ataque de amor propio esperamos que no le atragante el café a ninguno?

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