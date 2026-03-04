El precio del alquiler despunta en Ourense por barrios: ya no hay por debajo de 500 euros

El mercado del alquiler en la ciudad de Ourense ha iniciado 2026 con un encarecimiento generalizado que rompe la tendencia de estabilización o descenso de otras grandes urbes gallegas. Según los últimos datos de fianzas depositadas del Observatorio da Vivenda de Galicia, el precio medio de los nuevos contratos se ha disparado casi un 10% en el último año. Esta escalada extingue, a efectos prácticos, la oferta de viviendas por debajo de los 500 euros mensuales en todos los barrios, algo constatable en los principales portales inmobiliarios.

La escalada es evidente en la comparativa interanual: el recibo medio sube 52,65 euros respecto a principios de 2025 (de 531,05 a 583,70 euros). Sin embargo, el verdadero acelerón de Ourense se constata al comparar con el cierre de 2025. Mientras la ciudad empezó 2026 con una subida de 18 euros extra a su alquiler medio e (saltando de 565,60 en diciembre a los 583,70 en febrero de 2026), el resto de urbes inició una clara corrección a la baja. Mercados tensionados como A Coruña abarataron sus rentas casi 35 euros respecto a diciembre, y ciudades como Lugo o Santiago cayeron en torno a 25.

A la subida absoluta se suma otro dato que ilustra la pérdida de poder adquisitivo: el encarecimiento del metro cuadrado. Los registros autonómicos indican que Ourense pasó de pagar 5,40 euros por metro cuadrado a principios de 2025 a 6,28 euros en la actualidad. Este incremento superior al 16% evidencia que los ciudadanos destinan más ingresos al alquiler y acceden a inmuebles más pequeños por mayor precio. Todo ello en un mercado paralizado por la falta de oferta, con una caída del 15% en los nuevos contratos firmados (239 fianzas depositadas frente a las 283 del año anterior).

Por barrios

El análisis de datos por barrios constata que el encarecimiento ha contagiado a toda la periferia y no es un fenómeno aislado del centro. La “milla de oro” se consolida como la zona más prohibitiva con una media interanual de 647,20 euros, seguida por el área del Campus en As Lagoas, donde la demanda eleva el coste a 613,30 euros.

Sin embargo, el impacto más severo para la economía doméstica se registra en los barrios de tradición obrera, históricos refugios económicos. El distrito de O Couto y A Carballeira experimenta la mayor subida porcentual, pasando de 504 a 556 euros mensuales de media. De igual modo, la zona con más operaciones, A Cuña y Mariñamansa, se sitúa ya en 548,90 euros. El último bastión asequible, A Ponte y O Vinteún, también ha cruzado la línea roja: si hace un año el contrato medio se cerraba en 485 euros, hoy exige un desembolso de casi 532 euros mensuales.

El filtro habitual: ganar el triple de la renta y contrato indefinido

La estadística oficial encuentra un reflejo aún más duro en el mercado libre abierto. Rastrear a día de hoy portales como Idealista o Fotocasa en Ourense evidencia la imposibilidad material de encontrar una vivienda estándar por menos de 500 euros.

Por debajo de la frontera de los 550 euros, la escasa oferta se limita a lo que el sector denomina “inmuebles de descarte”. Un panorama desolador protagonizado por diminutos estudios abuhardillados en zonas como el Casco Vello o San Francisco, cuartos pisos sin ascensor que exigen reformas urgentes o bajos interiores donde no entra la luz natural.

Para optar a un piso familiar convencional y habitable (de dos o tres dormitorios y con ascensor) en barrios periféricos como O Couto, A Ponte o Mariñamansa, los propietarios exigen rentas de salida de entre 550 y 600 euros. Una cifra que salta directamente a la horquilla de los 650 a los 750 si el inmueble presenta un estado de conservación y eficiencia óptimos.

Además, la criba no termina en el precio mensual. La práctica totalidad de los nuevos anuncios obliga al futuro inquilino a superar el estricto filtro de una aseguradora de impagos. Esto se traduce en la obligación de presentar contratos indefinidos de más de un año y demostrar unos ingresos netos que, como mínimo, tripliquen la renta, unos requisitos que expulsan fulminantemente del mercado a buena parte de los jóvenes y que chocan de frente con la realidad de la provincia.