¿Sabe usted que el radón complicó la vuelta a las aulas universitarias de Ourense?

¿Sabe usted que el regreso a las aulas universitarias no ha sido al 100%? ¿Que hay personal administrativo que no ha podido vivir la vuelta como los estudiantes? ¿Que, seica el gas radón ha vuelto a hacer de las suyas en algunas dependencias del campus? ¿Que, mientras la cosa se arregla, han tenido que emigrar a los bajos del llamado Edificio de Ferro? ¿Que a alguno le pilló por sorpresa el traslado?

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