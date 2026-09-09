¿Sabe usted que el radón complicó la vuelta a las aulas universitarias de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, el radón también vuelve al cole

Aula universitaria en Ourense
Aula universitaria en Ourense

¿Sabe usted que el regreso a las aulas universitarias no ha sido al 100%? ¿Que hay personal administrativo que no ha podido vivir la vuelta como los estudiantes? ¿Que, seica el gas radón ha vuelto a hacer de las suyas en algunas dependencias del campus? ¿Que, mientras la cosa se arregla, han tenido que emigrar a los bajos del llamado Edificio de Ferro? ¿Que a alguno le pilló por sorpresa el traslado?

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