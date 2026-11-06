El radón de Urbanismo llega hasta Inspección de Trabajo

La acumulación de gas radón en las oficinas de la concellería de Urbanismo situadas en la calle García Mosquera, y la falta de soluciones al respecto, han derivado en un conflicto entre el gobierno municipal y los representantes sindicales, que han solicitado amparo tanto ante la Valedora do Pobo como la Inspección de Trabajo. La respuesta de la administración Jácome ha sido ordenar que media hora antes del comienzo de la jornada laboral se abran las ventanas de las oficinas para ventilar.

Se ha dado orden de que un conserje abra y cierre el edificio de Urbanismo, que es uno de los peores en cuanto a niveles altos de radón, para que ventile"

“En las sucesivas reuniones que tuvimos”, señala la portavoz de Comisiones Obreras (CCOO) Elena Núñez, “se ha hablado de este tema y, efectivamente, se ha dado orden de que un conserje abra y cierre el edificio de Urbanismo, que es uno de los peores en cuanto a niveles altos de radón, para que ventile”. Javier Novoa, portavoz de CSIF, añade que “la media hora de airear antes de empezar la jornada se viene realizando desde mayo o junio. Se ha denunciado a la Inspección de Trabajo, porque los trabajadores están disgustados y enfadados. El gas radón es algo que es natural de Galicia. Se ha actuado ya en otros edificios municipales, pero en este aún no”.

La falta de medidas es especialmente grave, por la negativa del gobierno municipal a facilitar los datos de medición. “En octubre del 2025 presentamos una queja ante la Valedora do Pobo, que fue admitida a trámite”, cuenta Elena Núñez. “Cuando nos dieron los informes vimos que habían detectado radón en muchos de los edificios, incluido Urbanismo, que era uno de los que tenía valores superiores a los 300 becquerelios -la unidad de medida para la actividad de una muestra radiactiva-”, añade la portavoz de CCOO.

Esta medición situaría el edificio en un nivel que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga como “potencialmente cancerígeno”, ya que la acumulación de radón estaría en el límite máximo de referencia.

Los sindicatos recuerdan, además, que existe un proyecto de reforma para este edifcio que ayude a mitigar los efectos del gas. Javier Novoa explica que “hay un proyecto para actuar en el edificio, con consignación presupuestaria, e incluso director de obra. Pedimos acceso al expediente la semana pasada”, concluye el portavoz de CSIF.