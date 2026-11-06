...Y a los 50 años resucitó

El libro de Fernando Vizcaíno Casas “Y al tercer año resucitó”, publicado en 1978, tuvo el gran éxito reflejado en sus 42 ediciones y más de 600.000 ejemplares vendidos. Quizás ello animara a Pedro Sánchez el día 12 diciembre de 2024, en el que celebra en el Auditorio Nacional de Música, acompañado por doce ministros, el “Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar la guerra y la dictadura”, a anunciar más de cien actos conmemorativos a lo largo del año 2025 en el que se cumplen 50 años de la muerte de Franco.

Y efectivamente, el BOE publica el 7 de enero el R.D. 1/2025 por el que se crea el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. Al día siguiente, el R.D. 6/2025 nombra comisionada a la historiadora Carmen Gustrán, y ese mismo día, Pedro Sánchez inaugura en el Museo Reina Sofía “España en libertad: 50 años”, en presencia de ministros, representantes civiles y sindicales. También el 8 de enero, el digital eldiario.es publica los actos que conmemorarán los 50 años de España en libertad tras la muerte del dictador Francisco Franco. Todo ello motiva su denuncia en un manifiesto firmado por 87 personas del mundo de la cultura, políticos y periodistas que lo califican como “guerra-civilista” y la crítica de PP, Vox y la Plataforma de Libres e Iguales.

Aunque la polémica continúa, pues el Gobierno incluye en el “año de Franco” exposiciones ya programadas y el 600º aniversario del pueblo gitano, y en febrero se aprueba una transferencia de 14,6 millones de euros para los actos del “año Franco”. Entre ellos destacan los organizados por la Delegación del Gobierno de Madrid: campaña en 30 librerías, murales conmemorativos en 30 municipios ¡y exposición “Rojo maricón”!

Todo ello se recoge en una publicación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en noviembre del año 2025 titulada “España en libertad. 50 años”, con entrevistas, artículos e ilustraciones.

Sin embargo el Gobierno decide prorrogar la celebración al año 2026 para llevar a cabo actividades para que los jóvenes conozcan la Guerra Civil, la dictadura y la promoción de la democracia, y en febrero aprueba para ello un gasto extra de 14,6 millones de euros.

Pero poca difusión han tenido los actos de ”España en libertad” cuyo resumen hasta ahora es que la máxima celebración se realizó en la Comunidad de Madrid, con el 40% del total de actos, siguiéndola Castilla y León, con 109, y Andalucía, con 85, destacando la proyección de películas, siendo el mejor tratado Pedro Almodóvar con 8 películas suyas.

Bieito Rubido titulaba su artículo del 22 de octubre en El Debate “Ya solo nos queda Franco” y encuentra la respuesta al día siguiente en El Confidencial: “Sánchez vuelve a la campaña del miedo”, que este cumple recurriendo al franquismo con dos símbolos de la violencia: el “Guernica” de Picasso y Federico García Lorca. ¿Organizará una gran celebración el próximo 20 de noviembre en plena campaña electoral?