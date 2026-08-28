¿Sabe usted que Rafa Cachafeiro ya está en la relación de candidatos para consolidar plaza en la Escuela de música?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia de Rafa Cachafeiro y Susana entre los candidatos por una plaza en la Escuela de música

Los audios de Jácome.
Los audios de Jácome. | La Región

¿Sabe usted que todo el mundo recuerda aquella frase de los audios de Jácome en que aseguraba a su amigo y escudero Rafa Cachafeiro: “Es irrelevante la antigüedad porque vais a ganar siempre”? ¿Pues resulta que Rafitarreporter y su compi Susana, guefa de gabinete del Jaco, ya están en la relación de candidatos para consolidar plaza en la Escuela de música? ¿Que es cuestión de tiempo comprobar si Jácome cumple con sus fieles secuaces?

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