Jácome ignora a Patrimonio y prosigue con la demolición de la Casa de Baños

De nada ha servido la reclamación de la oposición en el Concello, o el expediente abierto por la Dirección Xeral de Patrimonio. Un día después de que se exigiera detener la demolición de la Casa de Baños, la administración Jácome continúa con el desmontado del edificio, que cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) como parte del conjunto de As Burgas.

A primera hora de la tarde del 13 de agosto, era posible volver a ver el trabajo de las excavadoras, que ya han vaciado por completo la estructura trasera del edificio, la más próxima al río Barbaña. También la estancia superior ha quedado al aire, pudiendo apreciarse el alicatado de las paredes, con sus característicos colores verdes y blancos. La intervención ha dañado también algunas de las antiguas bañeras donde se tomaban las aguas, que el pasado martes se podían ver entre los escombros, algunas de ellas ya rotas, y el jueves 13 habían sido retiradas, con destino desconocido.

En este contexto, el silencio municipal ha sido total. Las responsabilidades en cuestiones de Patrimonio están depositadas en el edil Francisco Lorenzo, quien es también cabeza de la concellería de Urbanismo, pero Lorenzo no ha explicado los motivos de la demolición, ni ha respondido a los requerimientos de la Dirección Xeral de Patrimonio, quien ha reclamado la documentación correspondiente a la acción tomada por el Concello.

Exigimos información, legalidad en las actuaciones, transparencia, y un Plan de Reforma y Restauración, así como la recuperación del uso termal del edificio"

Desde mayo

El último colectivo en llamar la atención sobre la situación del edificio ha sido el Centro Cultural Daniel Vázquez-Gulías, quien se ocupa de la defensa de la obra del arquitecto ourensano, quien diseñó los interiores de la Casa de Baños, ahora perdidos.

“Exigimos información, legalidad en las actuaciones, transparencia, y un Plan de Reforma y Restauración, así como la recuperación del uso termal del edificio”, indicaba su presidenta, Lucila Vázquez-Gulías, quien calificaba el proceder de la administración Jácome como “una desidia por parte de todos. Estamos un poco cansados de que el político juegue con intereses cuando se hace una actuación. Esto tenía que haberse hecho desde el 2016, cuando se hizo cargo el Ayuntamiento del edificio”.

El centro cultural había dirigido sendos escritos tanto al Concello como a la dirección Xeral de Patrimonio pidiendo una intervención urgente el pasado mes de mayo, tras el incendio que calcinó el interior del edificio, sin recibir aún una respuesta. “Sentimos una gran impotencia. Es necesaria más concienciación por parte del gobierno municipal, que son los garantes del patrimonio de la ciudad”, concluía Vázquez-Gulías, pidiendo al alcalde que rectifique.

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