Las rampas mecánicas de Concordia, fuera de servicio por una avería eléctrica

Un operario trabajando en un cuadro eléctrico junto a las rampas mecánicas de Concordia este miércoles

Las rampas mecánicas de la calle Concordia, en Ourense, permanecerán fuera de servicio hasta el próximo lunes 23 de febrero debido a los daños ocasionados por una avería en la red de suministro eléctrico de Unión Fenosa Distribución (UFD).

El incidente se produjo el miércoles 11 de febrero, cuando un fallo en la red eléctrica externa provocó una sobrecarga de tensión que afectó a la zona de la calle Concordia y del Paseo. Esta subida de tensión dañó el sistema electrónico que regula el funcionamiento de las rampas mecánicas.

El Concello de Ourense asumirá la reparación de urgencia con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible y posteriormente repercutirá los costes a la empresa eléctrica, a la que considera responsable directa de la avería.

Aunque las rampas se encuentran todavía en período de garantía, el Ayuntamiento reclamará el importe de la reparación a la compañía suministradora por tratarse de una incidencia externa a la propia instalación.