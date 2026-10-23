Raquel y María Rubio forman Las Nietas del Charli: "Somos dos personas precarias intentando sacar adelante un proyecto"
ENTREVISTA
El dúo que combina el folk con letras íntimas y personales presenta hoy su último disco, “Un Sol dentro”, en el Café & Pop Torgal, a las 20,00 horas.
Raquel y María Rubio son hermanas y forman Las Nietas del Charli, un dúo que combina el folk con letras íntimas y personales. Hoy presentan su último disco, “Un Sol dentro”, en el Café & Pop Torgal, a las 20,00 horas.
Pregunta. Sus primeras canciones nacieron en una habitación compartida. ¿Cómo llevan hacer público algo tan íntimo?
Respuesta. Raquel. Entendemos que todo es político. Hablar de sentimientos, comunes a todo el mundo, es una forma de acercarnos a la gente y crear comunidad. Es una manera terapéutica de expresar nuestros sentimientos y de que otras personas se sientan menos solas.
R. María. Profesionalizar el proyecto nos permite proteger esa intimidad. No vamos por ahí con el corazón por fuera. Buscamos el equilibrio entre no traicionar el lugar desde el que creamos y honrar el oficio de la música.
P. En un mundo de inmediatez, ustedes hacen una música que exige paciencia. ¿Cómo viven esta decisión?
R. R. ¡Pues muertas de hambre! (ríe). Pero en realidad sí intentamos adecuarnos un poco al mercado. Nuestra música exige una paciencia que muchas personas no están dispuestas a tener, pero otras incluso lo agradecen. Estamos un poco fuera de lo más rentable, pero componemos buscando que nos dé placer a nosotras.
P. Son hermanas. ¿Qué os aporta tenerlos la una a la otra en el proyecto?
R. M. Cuidar un vínculo atravesado por las lógicas de la industria musical, siendo dos personas precarias que intentan llevar un proyecto adelante, es una decisión que renovamos cada día. Genuinamente nos caemos bien, nos hacemos gracia y nos admiramos mutuamente.
R. R. Es mucho tiempo compartido. A veces es más difícil porque cada una tiene lo suyo, pero nos vamos conociendo y construyendo a través de esto. Intentamos potenciarnos mutuamente.
P. ¿Qué piden Las Nietas del Charli en el camerino?
R. M. ¡No pedimos una mierda! (ríe). Nos gusta sorprendernos. Una vez en Santander nos pusieron unos sobaos pasiegos y nos hizo muchísima ilusión. Nos gustan las maravillas de cada lugar, aunque con tantos conciertos también empezamos a agradecer que haya cosas sanas que nos den energía.
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