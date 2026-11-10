Sin rastro de las 330 bicis eléctricas municipales del Concello de Ourense

Un nuevo episodio de opacidad envuelve la gestión del Concello de Ourense, donde 330 bicicletas eléctricas adquiridas por más de 1,2 millones de euros están desaparecidas del espacio público. El grupo municipal del PSOE exigió este lunes explicaciones urgentes para desvelar dónde se encuentran almacenadas, quién asume la responsabilidad de su custodia y qué medidas se están adoptando para garantizar la conservación de los vehículos —adjudicados a la empresa alemana Nextbike— y sus baterías tras meses de inactividad.

El proyecto, que supone una inversión total de 1.258.400 euros, fue financiado con 279.286,91 euros de fondos europeos Next Generation. Esta iniciativa venía a suplir la carencia generada en 2020, cuando el actual regidor decidió cancelar el antiguo servicio de préstamo instaurado en 2007 para prometer uno más moderno. El contrato con Nextbike preveía el suministro de estos 330 vehículos, con autonomía para 30 kilómetros, y la instalación de una treintena de estaciones de recarga repartidas por toda la ciudad, ya instaladas. Sin embargo, a día de hoy, nada está operativo.

El oscurantismo en torno al paradero de las bicicletas se suma al incumplimiento de los plazos prometidos por el regidor. Aunque Jácome anunció el pasado mes de septiembre que el servicio saldría a licitación en dos semanas, la realidad destapada en el último pleno es muy distinta. A preguntas del grupo socialista sobre este bloqueo, el propio alcalde intentó justificarse asegurando que “están con el pliego para sacarlas a licitación, y no sé si estaba en Intervención u otro departamento”. Sin embargo, el secretario del pleno tuvo que intervenir para aclarar la verdadera situación técnica: la ordenanza de uso de las bicicletas está redactada, pero Intervención la devolvió con correcciones y ahora hay que enmendarla, dejando la redacción del pliego para después. Tras este varapalo, Jácome acabó admitiendo que la puesta en marcha tardará «seis meses mínimo».

Fondos en riesgo

“A este paso, as bicicletas eléctricas van quedar para o próximo mandato municipal”, lamentan desde el PSOE ante esta demora. La candidata y portavoz socialista, Natalia González Beneitez, alerta del riesgo de perder la subvención europea por la mala gestión del ejecutivo, unos fondos cuyos gastos debían estar justificados antes del 31 de diciembre de 2025: “Non podemos seguir acumulando atrasos nin permitir que se poña en risco este financiamento”.