Ratifican la pena al hombre que tiró al perro Pistón desde un viaducto en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado la condena al hombre que arrojó en abril de 2023 desde el viaducto del Barbantiño a un perro de raza griffón llamado Pistón, quien consiguió sobrevivir al impacto. Los hechos fueron juzgados en el Penal 2, cuya magistrada condenó a Nilo L. C. a 12 meses de prisión y tres años de inhabilitación por un delito de maltrato animal.

El caso llegó al alto tribunal ourensano tras el recurso presentado por la defensa. En él, argumentaba que hubo una valoración errónea de la jueza de instancia y que además se vulneró el principio de presunción de inocencia de su cliente.

No comparten esta postura los magistrados. “En el supuesto examinado concurre prueba de cargo suficiente para sustentar el pronunciamiento condenatorio”, señala la sentencia. En este caso fue clave, y así lo señalan los magistrados, las imágenes captadas por las cámaras de la AG-53 y AG-54.

En ellas, indican, se ve como el acusado detuvo su vehículo varias veces y posteriormente tiró un objeto hacia el río. “Aunque las grabaciones no permitan identificar con absoluta nitidez la naturaleza concreta de dicho objeto, tal elemento probatorio debe ser valorado conjuntamente con el resto de la prueba practicada, donde adquiere especial relevancia adquiere el hecho de que pocos días después fuera localizado el perro en las inmediaciones”, apuntan los jueces.

Pistón fue encontrado con un evidente deterioro físico y una importante cojera. Junto al animal, apareció una sudadera que Nilo L. C. reconoció que había arrojado porque desprendía mal olor. “Lo acreditado es una brutal conducta consistente en arrojar un perro desde un puente al cauce de un rio, abandonándolo en una situación objetiva de grave peligro para su integridad física y para su propia supervivencia, por lo que no se trata , por tanto, de una mera situación de desatención administrativa”, asegura la Audiencia Provincial.

Por ello, ratifican la condena a Nilo L.C., aunque cabe recurso en el Supremo.