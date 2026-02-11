Juzgado por lanzar un perro desde un viaducto en Barbantiño: “Tiré un jersey”

Las imágenes de una furgoneta parando la noche del 3 de abril de 2023 hasta tres veces en el viaducto de Barbantiño de la AG-53 pusieron en alerta a la Guardia Civil. El agente que las visionó observó a un hombre arrojando lo que le parecía un animal y posteriormente otra bolsa.

Al respecto, contó ayer en el Penal 2 que en la grabación vieron como salía del vehículo, miraba hacia los lados y volvía a introducirse en la furgoneta. Lo hizo en una segunda ocasión, unos pocos metros más adelante, y la tercera vez que salió, sacó del interior del vehículo un objeto grande y lo arrojó. “Parecía un perro porque al arrojarlo se veían como cuatro patas”, señaló el agente, que en base a las imágenes cree que el animal estaba vivo y que posteriormente el hombre lanzó otro bulto.

Esto derivó en que se pusiese en marcha un dispositivo de búsqueda que contó incluso con la ayuda de un helicóptero. En estas labores, vieron debajo del puente unas ramas tumbadas y una poza grande, por lo que dedujeron que el animal había caído en esa zona. “Seguimos la búsqueda, pero ese día no lo encontramos, pensamos que habría sido arrastrado”, explicó.

El perro, que posteriormente fue identificado con el nombre de Pistón, fue encontrado el 6 de abril de 2023 por unos senderistas, que avisaron a los servicios de emergencia. La investigación concluyó que el animal fue arrojado desde una altura de 82 metros, por lo que fue un milagro que sobreviviese. Según el agente, unas ramas salvaron la vida de Pistón al amortiguar la caída.

Pistón, tras ser encontrado por unos senderistas.

Además, en las imágenes pudieron identificar la matrícula del vehículo y por ende a su propietario, Nilo L.C., a quien citaron en dependencias policiales. Según el agente, llegó muy alterado y les negó repetidamente que hubiese estado en el lugar de los hechos el 3 de abril. “Dijo que esa furgoneta la podía tener cualquiera”, explicó. Le enseñaron las fotos de la misma, la cual coincidía justamente con el vehículo en el que se había desplazado ese día hasta el cuartel.

Sin embargo, cuando le mostraron las imágenes de los hechos cambió su versión. “Explicó que iba en compañía de una chica que recogió en el club Ninfas que tenía ganas de orinar y por eso paró”, indicó el guardia, que apuntó a que no se ve en ningún momento a ninguna mujer salir del vehículo. “Dijo que el objeto que había tirado era la bolsa con un jersey de los orines de la compañera”, añadió. La teoría del agente es que al animal lo arrastró la corriente, quedó en un margen y por el olfato volvió al lugar donde cayó. “Él decía que si era un perro tampoco pasaba nada. Eso lo repitió varias veces”, añadió.

Versión del acusado

Nilo L.C. mantuvo ayer en el Penal 2 de Ourense que lo que arrojó aquel día fue un jersey. “Yo llevaba en el coche una sudadera y una chica que venía conmigo empezó a decir que olía mal. (…) Entonces paré, abrí la puerta y la eché hacia abajo, tiré la sudadera y el jersey”, aseguró. Según su versión, fue lo único que arrojó, negando haber lanzado a Pistón. En cuanto al cambio de relato ante la Guardia Civil, aseguró que fue porque quería evitar que lo multasen por no llevar chaleco.

Además, explicó que el perro no era suyo y aseguró no conocer a la persona que afirma que se lo dio, añadiendo que cree que esta, como el caso salió en la televisión, se quiso “buscar la vida”. Al respecto, explicó que un animal de estas características cuesta en torno a 2.000 o 3.000 euros. “Ese can véndese, cambiase por outro ou cázase con el. Como se vai tirar cun can deses!”, explicó.

Sin embargo, el hombre propietario del animal en marzo de 2023 contradijo esta versión. Señaló que conoce al acusado desde hace 25 años y que acordó con él la transmisión del can, aunque no se llegó a firmar. “Se lo di porque no podía atender tanto perros”, explicó. Para probarlo, aportó wassaps que reflejan presuntas conversaciones con el acusado. En cuanto al estado en el que se lo entregó, aseguró que estaba sano y salvo.

Estado de Pistón

En el juicio también declaró la veterinaria que evaluó a Pistón, un perro de caza de raza griffon, después de que fuese encontrado. Explicó que el animal tenía baja condición muscular, muchas pulgas y garrapatas, muy mal olor y las analíticas eran compatibles con un estado de desnutrición y deshidratación. Además presentaba una cojera, aunque no había fractura. “El estado era compatible con un golpe amortiguado”, señaló.

Tras escuchar al acusado, a los testigos y a los peritos, ahora la jueza deberá valorar si el acusado es culpable o inocente de los hechos que se le imputan. La Fiscalía interesa para él una pena de 12 meses de prisión y la prohibición para tener animales durante tres años mientras la defensa solicita la libre absolución de su cliente.