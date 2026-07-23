Re-Unión, programación alternativa en las Festas da Ponte

Re-Unión arranca este miércoles en el Campo da Feira con tres jornadas gratuitas de grafiti, batallas de freestyle, baile, micro abierto y sesiones de DJs. El encuentro nace de la colaboración entre la promotora local Eventos Galiza y Modular Events, con sede en Tenerife. La iniciativa fue concebida para integrarse en las Festas da Ponte, aunque finalmente no figura en su cartel.

La propuesta se presenta como “alternativa” por la naturaleza de su programación, alejada de los formatos habituales de las fiestas populares, pero sin voluntad de contraprogramar. Óscar González, de Eventos Galiza, insiste en que el encuentro está concebido desde la base y “por y para el barrio”, con la intención de abrir espacios a distintas culturas, músicas y expresiones artísticas.

La organización ha tenido que modificar buena parte del planteamiento inicial. Los promotores explican que Re-Unión iba a desarrollarse bajo el Puente Romano, en la zona utilizada para el Entroido de Frei Canedo, pero el Concello descartó esa ubicación apenas semanas antes del evento. También aseguran que se les había trasladado que recibirían apoyo económico y aparecerían en el programa oficial, compromisos que no llegaron a materializarse. En cambio, sí cedió el Campo da Feira, donde el proyecto saldrá adelante con la aportación de colectivos y colaboradores.

Pese a no figurar en el cartel municipal, González remarca que Re-Unión se diseñó como parte de las fiestas y no contra ellas. “Está hecho para esa zona, con artistas y escuelas de aquí”, señala. La organización quiere demostrar que la cooperación entre promotores, artistas y pequeños negocios permite levantar una programación cultural con recursos limitados.

La primera jornada se celebrará hoy entre las 16,00 y las 00,00 horas, con una zona dedicada al grafiti y sesiones de DJ. Mañana habrá batallas de freestyle organizada por la Banda de Bani, un destacado colectivo local y una exhibición de la escuela de baile Only You. El sábado se abrirá un micro libre para artistas emergentes y la música continuará hasta la madrugada. También habrá food trucks y pulpeira.