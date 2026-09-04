¿Sabe usted que reapareció el ciclista patrio de los altavoces y música todo volumen por las calles de la city? ¿Que se dejó ver en la final del Mundial en el mes de julio y reapareció a media noche por Marcelo Macías y alrededores? ¿Que más de uno y de dos salió al balcón por la intriga de saber qué ocurría? ¿Y que disque se deja ver en eventos que le inspiran como una final de fútbol o una concurrida manifa?