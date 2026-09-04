¿Sabe usted que reapareció el ciclista patrio de los altavoces y música todo volumen por las calles de la city?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los vecinos de Marcelo Macías amenizados por el ciclista patrio que pasea por la ciudad

ciclista patrio.
ciclista patrio. | La Región

¿Sabe usted que reapareció el ciclista patrio de los altavoces y música todo volumen por las calles de la city? ¿Que se dejó ver en la final del Mundial en el mes de julio y reapareció a media noche por Marcelo Macías y alrededores? ¿Que más de uno y de dos salió al balcón por la intriga de saber qué ocurría? ¿Y que disque se deja ver en eventos que le inspiran como una final de fútbol o una concurrida manifa?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats