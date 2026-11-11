Rebelión de los vecinos de O Couto por las rampas del Concello de Ourense: “Esto puede costar vidas”

Vecinos de O Couto registraron un recurso de urgencia ante la junta de gobierno local del Concello de Ourense para solicitar la suspensión cautelar de las obras de las rampas mecánicas en el tramo de la calle Fray Plácido Iglesias. Los residentes de los portales 1 y 2 de esta calle exigen anular la instalación de la infraestructura entre sus edificios, defendiendo que el trazado mecánico debería “continuar por Rampa de Sas, no por esta calle”, como se recogía en el proyecto original. Denuncian que la obra actual supone un “riesgo vital permanente” para ellos.

La calle afectada en el barrio de O Couto. | Alan Perez

Los afectados alertan de que la rampa, proyectada a tan solo 40 centímetros de sus fachadas, provocará contaminación acústica y reducirá el ancho de la vía de 4,50 metros a un “embudo insalvable” de apenas 2 metros. Este estrechamiento impedirá el paso de ambulancias -que exigen 2,40 metros-, obligando a trasladar a los pacientes en camilla a pie durante más de 20 metros, y bloqueará el acceso de los bomberos, vulnerando la normativa contra incendios que requiere 3,50 metros libres.

Los vecinos advierten de que “este capricho de diseño puede costar vidas”. Además, alertan sobre posibles daños en sus cimientos por las excavaciones necesarias y advierten del riesgo de intrusión en sus viviendas, al quedar el pasamanos de la infraestructura facilitando el acceso a una ventana situada a 2,30 metros de altura.

El cartel de las obras. | Alan Perez

Rechazo del Concello

Sin embargo, el Concello ha desestimado íntegramente los recursos vecinales apoyándose en informes técnicos. La administración local sostiene que la operatividad de los bomberos está garantizada desde los extremos de la vía, recordando que la calle ya era peatonal y bloqueaba el paso a vehículos pesados por seguridad escolar. Asimismo, aseguran que las ambulancias pueden acercarse a los tramos iniciales, garantizando el ancho de accesibilidad peatonal, y descartan cualquier invasión del subsuelo privado, ya que el dominio público comienza en la línea de fachada.