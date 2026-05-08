Recargas gratuitas por comprar en la Alameda

La Plaza de Abastos de Ourense y la compañía Telpark han formalizado una colaboración para fomentar el uso del vehículo eléctrico en el entorno urbano.

Según el acuerdo alcanzado, el aparcamiento de la Alameda ofrecerá un servicio de recarga gratuita entre los días 11 y 17 de mayo, poniendo a disposición de los usuarios un total de cuatro puntos de recarga semirrápida con una capacidad de hasta 22 kilowatios.

El objetivo de la medida es integrar la recarga pública en el día a día de los ciudadanos y facilitar el acceso a la red de infraestructura eléctrica de la ciudad"

Como explicaron los placeros, “el objetivo de la medida es integrar la recarga pública en el día a día de los ciudadanos y facilitar el acceso a la red de infraestructura eléctrica de la ciudad”. Para acceder a esta promoción, los conductores deben gestionar el proceso íntegramente a través de la aplicación móvil de Telpark. Esta plataforma digital permite la localización de las plazas disponibles en tiempo real y la activación del suministro de energía.

La campaña de movilidad se añade a los beneficios vigentes para los clientes del mercado municipal. Actualmente, los usuarios que realicen compras superiores a 10 euros en la Plaza de Abastos ya disponen de 40 minutos de estacionamiento gratuito en las 321 plazas que gestiona el operador en dicho aparcamiento.