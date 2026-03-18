Reclama cárcel para su tía por retirar los ahorros de su padre

Un juicio por apropiación indebida en la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense evidenció en el juzgado una ruptura familiar: de los estrechos lazos de sangre y la convivencia bajo el mismo techo en la infancia a la disputa legal por motivos crematísticos. Un joven exige tres años de prisión y la devolución de 18.300 euros a su propia tía y madrina, Francisca N.B., a la que acusa de un delito de apropiación indebida. El denunciante, que llegó a vivir con la acusada en O Barco durante un trimestre escolar cuando sus padres se separaron y él tenía nueve años, sostiene que la inculpada se adueñó ilícitamente del dinero de su padre tras su fallecimiento el 17 de febrero de 2019. Según el sobrino, esos fondos provenían exclusivamente de los 80.000 euros que el difunto había cobrado por su jubilación en la fábrica de Citroën de Vigo.

El detonante del conflicto se remonta al 8 de septiembre de 2020, fecha en la que la tía retiró 18.300 euros de una cuenta bancaria. En su defensa, Francisca sostiene que era cotitular de la libreta desde el 29 de enero de 2016. Dado que el saldo total en el momento de la muerte de su hermano ascendía a 35.600 euros, la acusada asegura que se limitó a retirar la mitad exacta que le correspondía. Alega, además, que ella también ingresaba dinero regularmente, que compartió gastos con el fallecido y que, incluso, le había prestado dinero en efectivo.

En esta batalla judicial, el sobrino es el único que acusa. La Fiscalía Provincial de Ourense no aprecia delito y ya había solicitado el sobreseimiento provisional de la causa. El Ministerio Público concluye que, al tratarse de una cuenta de titularidad conjunta de la que la investigada solo retiró su mitad, es imposible hablar de apropiación indebida.