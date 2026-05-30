Reconocimiento a la Unidad de Ictus y al servicio de Microbioloxía de Ourense

La Unidad de Ictus y el Servicio de Microbioloxía del CHUO han sido reconocidos en la sexta edición Premios á Sanidade de Galicia, unos galardones que distinguen iniciativas innovadoras y de impacto asistencial en la comunidad. El reconocimiento a la Unidad de Ictus pone el foco en uno de los avances más relevantes de la sanidad ourensana de los últimos años.

El servicio fue puesto en marcha el año pasado en una implantación polémica por las críticas sobre la organización y los recursos necesarios. Su apertura hizo que Ourense dejase de ser la única provincia gallega sin un dispositivo específico. Cuenta con seis camas monitorizadas y atención neurológica especializada las 24 horas del día.

También fue premiado el servicio de Microbioloxía por la implantación de un laboratorio automatizado pionero en Galicia, que incorpora sistemas de inteligencia artificial al diagnóstico. La nueva cadena robotizada, en la que la Xunta invirtió más de seis millones de euros, permite procesar más de 31.000 muestras mensuales y agilizar los tiempos de respuesta.