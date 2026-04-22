Recta final para la muestra en el CHUO sobre médula ósea

Ultimos días para visitar la exposición de la Asociación gallega de personas transplantadas de médula ósea y enfermedades onchohematológicas (Asotrame) “La piel como testigo, entre la vida y su gerida”, instalada en el hall del nuevo edificio del CHUO. La muestra podrá verse hasta este domingo 26 de marzo. La muestra encara así su recta final tras varias semanas acercando al público una afección poco conocida fuera del ámbito sanitario.

La iniciativa pone el foco en la enfermedad injerto contra receptor (EICR), una complicación asociada a los receptores de los trasplantes de médula ósea, a través de retratos y testimonios de pacientes y sus familias a cargo de Xosé Durán. La exposición construye un relato humano y cercano, donde la piel se convierte en el principal reflejo visible de una patología que, sin embargo, puede afectar a múltiples órganos y condicionar de forma prolongada la vida de quienes la padecen.

A lo largo del recorrido, los visitantes puede conocer las experiencias de una decena de pacientes, combinando imágenes con reflexiones personales sobre el impacto físico y emocional de esta enfermedad. De esta manera, busca sensibilizar a la sociedad y dar visibilidad a una realidad que muchas veces permanece en segundo plano.