El láser azul, una técnica que evita pasar por el quirófano en el CHUO

El CHUO ha incorporado en los últimos meses el láser azul, una tecnología que marca un antes y un después en el abordaje de las patologías de la voz. Coincidiendo con el Día Mundial de la Voz, el servicio de Otorrinolaringología del complejo hospitalario ourensano destaca este avance en el centro de su mensaje como un cambio real en la experiencia del paciente.

“El láser azul nos permite abrir y expandir nuestra cartera de servicios y ofrecer procedimientos que, incluso con anestesia local, pueden mejorar la calidad de la voz en poco tiempo”, explica el doctor Rafael Hurtado. Esto simplifica enormemente algunos procesos. Lo que antes implicaba ingreso hospitalario, anestesia general y una baja prolongada, ahora puede resolverse en consulta, de forma ambulatoria y, en algunos casos, sin necesidad de baja laboral.

El salto es importante. Esta tecnología tiene especial aplicación en lesiones inflamatorias o de origen vascular, ya que permite actuar con gran precisión sobre los tejidos afectados, reduciendo el impacto sobre las zonas sanas. De esta manera, se puede usar sobre sobre patología como las papilomatosis laríngeas, lesiones verrucosas en la laringe causadas por el virus del papiloma humano queden afectar a la voz. Hasta este momento a intervenir quirúrgicamente con un alto coste físico y laboral para el paciente.

“Si cada recaída supone pasar por quirófano, el impacto es importante. Ahora podemos eliminar la lesión con láser y el paciente se marcha a casa por su propio pie”, resume Hurtado. El procedimiento puede realizarse mediante distintas vías, pero en todos los casos bajo anestesia local

Este enfoque menos invasivo no solo reduce complicaciones, sino que acorta de forma significativa los tiempos de recuperación, un aspecto especialmente relevante para profesionales que dependen directamente de su voz, como docentes, cantantes o comunicadores.

Día de la voz

El servicio de Otorrinolaringología del CHUO insiste en la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz de patologías. Síntomas como la ronquera persistente, la fatiga vocal o los cambios en el tono deben ser evaluados por especialistas, ya que pueden esconder afecciones que requieren tratamiento específico.

La jefa del servicio, Celia Lendoiro, pone el acento en el impacto que tiene la voz en la vida diaria: “es una herramienta esencial tanto en la comunicación personal como profesional, y su alteración puede condicionar de forma importante el día a día de los pacientes”. La Unidad de la Voz reivindica de esta manera su papel como espacio de atención integral. “Contar con ella nos permite ofrecer un servicio más completp para el paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento”, señala Lendoiro.