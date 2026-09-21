Robo en un comercio de Ourense: recuperan la chaqueta valorada en casi 170 euros
JUICIO RÁPIDO
La Policía Local de Ourense identifica a una mujer como presunta autora del hurto y tramita diligencias para un juicio rápido sin detenido
La Policía Local de Ourense recuperó el pasado sábado, 19 de septiembre, una chaqueta valorada en 169,95 euros, presuntamente sustraída de un establecimiento comercial del centro de la ciudad.
La Sala Operativa 092 recibió el aviso alrededor de las 11,50 horas, a través del servicio de emergencias 112. Los agentes se desplazaron hasta el comercio, donde localizaron al responsable del establecimiento junto a una mujer señalada como presunta autora de la sustracción.
La prenda fue recuperada y devuelta a la custodia del comercio, por lo que no se produjo finalmente una pérdida patrimonial relacionada con el artículo.
Los agentes identificaron a las personas implicadas y recogieron la documentación que acreditaba el valor de la chaqueta. No se detuvo a la mujer, aunque se instruyeron diligencias para un juicio rápido sin detenido, que fueron remitidas al Cuerpo Nacional de Policía para continuar con el procedimiento.
La actuación se desarrolló durante el fin de semana, en el marco de las intervenciones de la Policía Local de Ourense. En otro operativo realizado durante esos días también participaron los Bomberos, debido a las condiciones del lugar en el que fue localizado uno de los implicados.
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