La reforma de Progreso estará completada a finales de verano

La reforma de la rúa Progreso por parte de la Xunta de Galicia avanza con perspectivas de estar acabada a finales de verano. Esta obra forma parte del plan de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la mejora de trece travesías urbanas de titularidad autonómica, contando con una inversión superior a los 2,8 millones de euros.

En la jornada de ayer el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, supervisó los avances de los trabajos en Progreso, destacando que esta actuación consiste en “facilitar o rebaixe de beirarrúas e a accesibilidade”. Además, se llevará a cabo una renovación total de aceras en tramos como el comprendido entre Marcelo Macías y Domingo Fontán. Simultáneamente, resaltó que se está “facendo unha especial incidencia na subida ao Seminario”.

En este mes también está previsto que arranque el asfaltado en las calles Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca -en el trecho autonómico-, avenida de A Coruña y avenida de Ponferrada. Tras finalizar los trabajos en Progreso, a finales de verano, estos tendrán una continuidad en la avenida de Zamora. Dentro del plan de la Xunta también están incluidas las calles Río Arnoia, parte de la rúa Velázquez, Bispo Lorenzo, Sáenz Díez, avenida Buenos Aires, Isaac Piñeiro Varela, Pena do Vado y avenida de Ponferrada.

Nuevos refugios climáticos

Asimismo, Manuel Pardo avanzó una futura inversión de alrededor de 300 mil euros en la rúa de Ponferrada para la creación de espacios verdes. Existe un convenio con la Consellería de Medio Ambiente pendiente de licitación por el Concello, para un proyecto ideado para “dotar de vexetación á rúa para facer refuxios climáticos”, como afirmó el delegado.