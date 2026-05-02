¿Sabe usted que para el regidor de Ourense los funcionarios no deben celebrar el Día del Trabajador?

¿Sabe usted que la última “jacomada” este 1 de mayo ha pasado por decir que el Día de los Trabajadores no incluye a los funcionarios? ¿Que parece olvidar que su generosa nómina también sale de la hucha común y él no es más que el “funcionario jefe” del Concello y especialista en cobrar de las arcas públicas? ¿Que tras ningunear el trabajo de sus propios empleados, ha decidido que médicos, bomberos o policías tampoco son trabajadores de primera?