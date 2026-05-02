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¿Sabe usted que para el regidor de Ourense los funcionarios no deben celebrar el Día del Trabajador?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, médicos, bomberos y policías tendrán que esperar a tener su propio día

¿Sabe usted que para el regidor de Ourense los funcionarios no deben celebrar el Día del Trabajador?
¿Sabe usted que para el regidor de Ourense los funcionarios no deben celebrar el Día del Trabajador?

¿Sabe usted que la última “jacomada” este 1 de mayo ha pasado por decir que el Día de los Trabajadores no incluye a los funcionarios? ¿Que parece olvidar que su generosa nómina también sale de la hucha común y él no es más que el “funcionario jefe” del Concello y especialista en cobrar de las arcas públicas? ¿Que tras ningunear el trabajo de sus propios empleados, ha decidido que médicos, bomberos o policías tampoco son trabajadores de primera?

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