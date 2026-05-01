¿Sabe usted que le llegan al Quencho juramentos en arameo de asesores que el mago de las finanzas ha ido dejando por el camino?

¿Sabe usted que le llegan al Quencho juramentos en arameo de asesores que el mago de las finanzas ha ido dejando por el camino? ¿Que mientras ellos se veían abocados a ingresar “voluntariamente” (¡ejem!) parte sustanciosa de su sueldo a DO para sostener el partido (¡ejem!, ¡ejem!), la aportación salarial iba engrosando la cuenta bancaria de Jácome? ¿Qué estarán pensando los que siguen apoquinando? ¿Siguen? Umm...