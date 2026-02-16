¿Sabe usted que regresan las protestas a Ourense de los abogados y procuradores del Turno de Oficio?

¿Sabe usted que abogados y procuradores del Turno de Oficio vuelven a la carga esta semana para que se les oiga alto y claro? ¿Que tras varias protestas por la capital de España llega de nuevo el turno de Ourense? ¿Que este viernes recorrerán a pie el trayecto entre la Audiencia Provincial y la sede del PSOE? ¿Que lo harán para reivindicar la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)?

