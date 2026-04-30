¿Sabe usted que ya trabajan a reo en la Iglesia de Fátima?

¿Sabe usted que se encuentran los feligreses del santuario de Fátima, en la populoso barrio de O Couto, trabajando a reo esta semana en el entorno del templo? ¿Que el caso es que hay que tener todo a punto para el arranque de la próxima semana? ¿Que, efectivamente, el próximo lunes da comienzo la novena de la Virgen de Fátima, y esculturas y jardines lucirán, como siempre, como nuevos?

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