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¿Sabe usted que ya trabajan a reo en la Iglesia de Fátima?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en quen cho dixo, los trabajos en la Iglesia de Fátima

Los trabajos en la iglesia
Los trabajos en la iglesia

¿Sabe usted que se encuentran los feligreses del santuario de Fátima, en la populoso barrio de O Couto, trabajando a reo esta semana en el entorno del templo? ¿Que el caso es que hay que tener todo a punto para el arranque de la próxima semana? ¿Que, efectivamente, el próximo lunes da comienzo la novena de la Virgen de Fátima, y esculturas y jardines lucirán, como siempre, como nuevos?

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