Rescate "in extremis" en Ourense: salvan a una mujer a punto de precipitarse desde un balcón
DESPUÉS DE UNA DISCUSIÓN
La Policía Local de Ourense logró interceptar y poner a salvo a una vecina que se encontraba en el lado exterior de la barandilla de su balcón tras una fuerte discusión de madrugada, forzando una puerta de emergencia antes de que fuera trasladada al CHUO
Una intervención al límite de la Policía Local de Ourense evitó en la madrugada del pasado sábado una tragedia en la ciudad. Los agentes lograron rescatar sana y salva a una mujer que se encontraba en una posición de extremo riesgo en la fachada de un inmueble, colgada en el exterior de un balcón y a punto de caer al vacío.
El suceso se desencadenó sobre las 03:23 horas del 31 de octubre, cuando la sala operativa del 092 recibió una llamada vecinal en la que se alertaba de fuertes gritos y una acalorada discusión procedentes de una vivienda. Al personarse de urgencia en el lugar, la primera patrulla confirmó la gravedad de la escena: la mujer ya se hallaba rebasando la estructura del balcón, con un peligro inminente de precipitarse.
Ante la urgencia vital, la patrulla desplegó una maniobra dividida en dos frentes para evitar cualquier movimiento fatal. Mientras uno de los agentes permaneció en la calle hablando con ella para mantener la calma y ganar tiempo, sus compañeros accedieron al portal a toda velocidad. Al encontrarse con la imposibilidad de entrar por la puerta principal de la vivienda, los policías forzaron un acceso de emergencia para alcanzar el piso en cuestión de segundos.
Uno de los policías consiguió alcanzar a la mujer y sujetarla con firmeza justo a tiempo, momento en el que otros dos compañeros se sumaron a la maniobra para tirar de ella hacia el interior de la terraza y asegurarla dentro del domicilio.
Minutos después acudieron al lugar dotaciones de la Policía Nacional para colaborar en el aseguramiento de la zona, así como los servicios de emergencias sanitarias, que prestaron una primera atención en el inmueble antes de evacuar a la mujer en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para su valoración médica.
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