Dos residentes de Mozambique se incorporan al área sanitaria de Ourense

Manuel Monteiro y Leonel Joao da Silva han viajado desde Mozambique para incorporarse al CHUO. En su país de origen, la alta siniestralidad de las motocicletas deja cada día a decenas de jóvenes gravemente heridos. Con el objetivo de aprender a tratar estas complejas lesiones, ambos médicos inician ahora una estancia de seis meses en Ourense.

Esta llegada marca un relevo. Manuel y Leonel ocupan el lugar que dejan sus compatriotas Quenesio Chipa y Afonso Guiticua, quienes acaban de finalizar su formación en el CHUO dejando una "profunda huella" personal y profesional, tal y como confiesa la jefa de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Marta Méndez. Los doctores recién llegados perfeccionarán sus habilidades en el manejo del trauma complejo, la cirugía artroscópica y la colocación de prótesis.