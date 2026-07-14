Dos residentes de Mozambique se incorporan al área sanitaria de Ourense
SEIS MESES EN EL CHUO
Los dos especialistas mozambiqueños realizarán una estancia de seis meses en el CHUO para formarse en trauma complejo, cirugía artroscópica y colocación de prótesis.
Manuel Monteiro y Leonel Joao da Silva han viajado desde Mozambique para incorporarse al CHUO. En su país de origen, la alta siniestralidad de las motocicletas deja cada día a decenas de jóvenes gravemente heridos. Con el objetivo de aprender a tratar estas complejas lesiones, ambos médicos inician ahora una estancia de seis meses en Ourense.
Esta llegada marca un relevo. Manuel y Leonel ocupan el lugar que dejan sus compatriotas Quenesio Chipa y Afonso Guiticua, quienes acaban de finalizar su formación en el CHUO dejando una "profunda huella" personal y profesional, tal y como confiesa la jefa de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Marta Méndez. Los doctores recién llegados perfeccionarán sus habilidades en el manejo del trauma complejo, la cirugía artroscópica y la colocación de prótesis.
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