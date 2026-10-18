¿Sabe usted que resulta que después de tanta impugnación y exigencia de ver las actas, a Rafa Villarino, que lo pusieron de dos al Senado, le han dado el jaque mate ya desde los despachos de Madrid? ¿Que el pacto in extremis de lista conjunta con Frente Amplio cede el número dos a los socios de la izquierda alternativa (vaya usted a saber si hay deses en Ourense)? ¿Que esta carambola parece borrar a Villarino del mapa?