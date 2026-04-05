El reto de alquilar un piso en Ourense: “Hay anuncios que no duran ni un día”

Hacerse con un piso en alquiler en la ciudad es poco menos que una quimera. La locura en la que se ha convertido el mercado en Ourense, con una oferta cada vez más reducida y una demanda desorbitada que provoca un notable incremento de las rentas mensuales, está dejando a los inquilinos casi sin opciones.

Los portales inmobiliarios reflejan esta realidad. En estos momentos, buceando en webs como Idealista, apenas quedan unas 200 viviendas disponibles para arrendamiento en toda la capital. La escalada de precios es tan agresiva que solo 31 inmuebles bajan de los 600 euros mensuales. Como curiosidad que ilustra la brecha del mercado, hay ya más oferta en el tramo de mayor presupuesto que en el de acceso: existen 32 viviendas por encima de los 1.000 euros, superando numéricamente a todas las opciones económicas de la ciudad.

“El mercado se ha convertido en una auténtica locura”. Con esta frase resume la situación Ramón Fernández, responsable de Inmobiliaria Centro. “Los pisos que nos entran para alquilar nos duran como mucho una semana, incluso hay algunos que se alquilan en apenas 24 horas, da igual el precio”, asevera Fernández.

Jorge Fernández, gerente de la inmobiliaria Metrópole, explica que en este sector “no hay una regla, no hay una ecuación directa” sobre cuánto dura un piso. Según su experiencia, hay inmuebles que se alquilan en 24 horas o que “ni salen al mercado” porque se cierran antes con conocidos de los inquilinos salientes o de la propia agencia. Para él, la clave de la rapidez está en que la vivienda tenga un “precio razonable” y que las exigencias del arrendamiento también lo sean. Por el contrario, si el propietario aprovecha el “boom” para subir la renta por encima del mercado o impone demasiados requisitos, el proceso se frena.

Sin embargo, Jorge destaca un problema de fondo: la falta de protección al arrendador. “Legalmente, hay que reconocer que los propietarios tienen todas las de perder”, afirma, señalando que el miedo a situaciones de vulnerabilidad que impidan recuperar la vivienda hace que los dueños pidan “mucha más documentación” y filtros más duros. Esto provoca situaciones donde una inmobiliaria puede tener a “30 personas interesadas” por un piso, pero ninguna logra pasar la criba de solvencia y garantías del propietario.

Precios al alza

El precio medio del alquiler en la ciudad se sitúa hoy en los 583,7 euros, consolidando una subida vertical si se compara con los 543 euros que se pagaban hace solo un año. Este incremento es todavía más pronunciado al mirar atrás un lustro, cuando la renta media apenas alcanzaba los 415 euros, y resulta demoledor frente a los datos de hace una década, cuando alquilar en la ciudad costaba una media de 346,5 euros.

Cada vivienda tiene una media de 19 pretendientes Vivir pegado a las alertas de los portales inmobiliarios, marcar el número en cuanto vibra el teléfono y estar dispuesto a cerrar el trato casi a ciegas se ha convertido en la rutina del inquilino en Ourense. Ya no basta con ser rápido; ahora hay que ser el primero entre muchos. Según la última edición del informe del Observatorio del Alquiler, cada anuncio que se publica atrae a una media de 19 pretendientes, duplicando la competencia registrada hace solo un año. Este dato, que hace referencia a la presión sobre el alquiler, se obtiene de la medición del número de contactos que recibe una oferta de vivienda en un plazo de diez días. Aunque el mercado de arrendamiento ourensano continúa siendo el menos presionado de toda Galicia, -A Coruña, por ejemplo, alcanza los 55 pretendientes de media-, lo cierto es que la cifra no ha parado de crecer en los últimos años. Hace cinco años se situaba en seis pretendientes, y en el comienzo de 2024 estaba por debajo de los ocho.