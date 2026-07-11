¿Sabe usted que los retrasos en los trenes no nos pueden hacer olvidar la falta de puntualidad también en autobuses?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los retrasos no solo son para los trenes

Una unidad de Monbus.
Una unidad de Monbus. | La Región

¿Sabe usted que los retrasos en los trenes no nos pueden hacer olvidar la falta de puntualidad también en autobuses? ¿Que la pasada semana una usuaria se quejó en redes de que por culpa de por culpa de un importante retraso en Monbús perdió el tren que tenía que coger en Santiago para llegar a Allariz por un tema de trabajo? ¿Que el autobús tenía que salir a las 16,07 y no pasó hasta las 16,54? ¿Y que vaya tela?

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