Adif espera restablecer la circulación este viernes tras más de 36 horas de corte

El caos ferroviario ha vuelto a la línea de alta velocidad por segunda vez en menos de una semana. Un elemento de la catenaria en mal estado causó daños en el pantógrafo de dos trenes en la mañana de ayer hasta que, finalmente, provocó el temido enganchón en el tercero causando el corte de la línea entre Ourense y Santiago. La magnitud de la avería se puso de manifiesto al ser necesario interrumpir la circulación en las dos vías de la línea entre Ourense y Santiago durante casi diez horas, provocando el caos al tener que sustituir la circulación ferroviaria por un transporte alternativo por carretera ante la paralización de más de una decena de trenes tanto de media distancia (Avant) como de alta velocidad entre Galicia y Madrid (AVE y AVLO), salvo el servicio entre Alicante y Ourense o el Alvia Lugo-Madrid, que no circulan por el tramo averiado. Renfe pudo recuperar, aunque con limitaciones, las comunicaciones entre Ourense y Santiago, pero circulando solo por una vía entre Ourense y O Irixo. La situación se mantuvo así a lo largo de toda la jornada del jueves, causando retrasos en los trenes de media y larga distancia. El administrador de las infraestructuras esperaba poder terminar en la madrugada de hoy las reparaciones, concretamente en un desvío de la catenaria, y así restablecer íntegramente el paso por ambas vías de la línea para esta mañana.

El incidente, que afectó a más de tres mil viajeros, puso en evidencia la falta de preparación tanto por parte de Adif como de Renfe para afrontar una crisis de esta naturaleza, sobre todo en Ourense, donde la precariedad de la estación obligó a los usuarios a enfrentarse no solo a las consecuencias de la avería, sino también a una de las jornadas más calurosas de lo que va de verano, sin espacios que actuasen como refugios climáticos, con muy escasa ayuda por parte de las dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes, que se vieron desbordadas por la escasa presencia de personal en la terminal ourensana. Este es el tercer incidente de gran magnitud que se produce en los últimos quince días, tras el Avlo que quedó bloqueado en el cambiador de Taboadela en la madrugada del 25 de junio con más de 500 pasajeros y el enganchón del tren explorador el pasado 2 de julio, que afectó a 9 trenes entre Madrid y Ourense y a miles de viajeros que se vieron obligados a largas esperas y al traslado por carretera entre Puebla de Sanabria y A Gudiña.

La mayoría de los enganchones, que causan que el pantógrafo se enrede en la catenaria causando su rotura, se deben a un deficiente estado o del aparato del tren o, como se ha demostrado en el ocurrido este miércoles, por un problema en el propio tendido eléctrico, hasta el punto de impedir la circulación no solo en la vía accidentada sino también en la paralela. La Xunta ha pedido al Delegado del Gobierno que proporcione explicaciones detalladas de las causas de estos incidentes.